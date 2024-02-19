اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مصير 23 ألف شخص في أوكرانيا مجهول

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 23 ألف شخص في أوكرانيا مفقودون ومصيرهم مجهول.

وأضافت اللجنة أنهم ربما يكونوا قد تعرضوا للاعتقال أو الاختطاف أو الموت- أو أقارب فقدوا التواصل مع بعضهم أثناء فرارهم من الصراع.

ويذكر أنه بحلول يناير الماضي، ساعدت اللجنة 8000 أسرة روسية وأوكرانية الحصول على معلومات بشأن مصير أو مكان أقاربهم المفقودين.

وقال دوسان فوجاسانين رئيس اللجنة المركزية للمفقودين بلجنة الصليب الأحمر "عدم معرفة ما حدث لشخص مقرب أمر مؤلم، وهذه الحقيقة المأساوية لعشرات الآلاف من الأسر التي تعيش في حالة معاناة مستمرة".

وأضاف "الأسر لديها حق معرفة ماذا حدث لأقاربها، وحينما يكون ممكنا، تتبادل الأخبار معهم".

وكانت اللجنة قد دشنت مكتب البحث عن المفقودين في مارس 2022، بعد فترة قصيرة من بدء الحرب الروسية الأوكرانية. ويقوم المكتب بمساعدة الأسر من طرفى الصراع.