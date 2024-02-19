لندن: الشخصيات العامة في روسيا مازالت تواجه ضغوطا كبيرة لإظهار دعمها العلني للحرب

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأن الشخصيات العامة في روسيا مازالت تواجه ضغوطا كبيرة لإظهار الدعم العلني للحرب القائمة في أوكرانيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه ثمة تقارير أفادت هذا الأسبوع بأن نجم البوب الروسي، فيليب كيركوروف /56 عاما/، قدم عرضا ثم زار الجنود الجرحى في أوكرانيا.

وثمة تقارير أفادت بأن الكرملين كان قد أدرج اسم كيركوروف على "القائمة السوداء"، عقب فضيحة عامة، بشأن حفلة "لشبه عراه" أقيمت بموسكو في ديسمبر الماضي، بحسب ما ورد في التقييم.

وأفاد موقع "ميدوزا" الروسي، بأنه في مطلع شهر فبراير الجاري، قامت الإدارة الرئاسية بتوزيع "قائمة سوداء" متجددة تضم 50 فنانا، على القائمين على الترويج للحفلات الموسيقية الروسية، ما أدى إلى منعهم فعليا من تقديم العروض والحفلات في روسيا.

وتضمنت القائمة معارضين علنيين للحرب التي تشنها روسيا، إلى جانب آخرين - مثل كيركوروف – ممن أثاروا غضب الكرملين لأسباب أخرى.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.