انكماش اقتصاد إسرائيل بنسبة 20% تقريبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023

شهدت إسرائيل واحدة من أعمق الانكماشات الاقتصادية في تاريخها عندما اندلعت الحرب ضد حركة حماس، حيث أدت الأعمال العدائية إلى شل الأعمال التجارية، وأجبرت الأشخاص على إخلاء منازلهم ودفعت الجيش إلى استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط.

وأظهرت الأرقام الأولية الصادرة اليوم الاثنين انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4ر19% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين .

وكان ذلك أسوأ من كل التقديرات الواردة في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للمحللين، الذين كان متوسط توقعاتهم يشير إلى تراجع بنسبة 5ر10%.