وزير الخارجية الفلسطيني: لا مبرر أو عذر لاستمرار الاستعمار والاضطهاد الإسرائيلي ضد شعبنا

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه لا يوجد أي مبرر أو عذر لاستمرار الاستعمار والفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن إسرائيل تهدد وتنتهك الإنسانية المشتركة، مشددا على ضرورة وقف ممارسة الانتهاكات من قبل الاحتلال.

ونوه بأن إسرائيل نظام عنصري سينهار تمامًا كما هو مصير الاحتلال في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن عددا غير مسبوق تشارك في محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن هذه الدول تصمت بجانب العدل والحق الفلسطيني.