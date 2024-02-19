أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 403 آلاف و720 منذ بداية الحرب



أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 403 آلاف و720 جنديا، بينهم 1290 جنديا لقوا حتفهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6498 دبابة، منها 11 دبابة أمس الأحد فقط، و12232 مركبة قتالية مدرعة و9733 نظام مدفعية و986 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و674 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 336 طائرة، منها طائرة واحدة أمس الأحد فقط، و325 مروحية، و7460 طائرة مسيرة، و1898 صاروخ كروز، و25 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12767 من المركبات وخزانات الوقود، و1545 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.