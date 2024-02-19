بوليتيكو الأمريكية تطلق نشرة إخبارية بالألمانية

تعتزم "بوليتيكو" العلامة التجارية الإعلامية الأمريكية إطلاق نشرة إخبارية باللغة الألمانية حول المشهد السياسي في برلين.

ومن المقرر أن يبدأ بث النشرة الإخبارية المجانية عبر البريد الإلكتروني "برلين بلاي بوك" للمرة الأولي اعتبارا من اليوم الاثنين، إيذانا بدخول بوليتيكو المتوقع منذ فترة طويلة إلى السوق الألمانية.

وتأسست العلامة التجارية في الولايات المتحدة عام 2007 وتوسعت منذ ذلك الحين في أوروبا، مع بث بوليتيكو من لندن وباريس وبروكسل.

ويقدم الصحفيون تقارير حول مواضيع متعمقة سياسية وأخرى تتعلق بالسياسات .

وفي عام 2021، اشترت مجموعة أكسل سبرينجر الإعلامية الألمانية مجموعة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية - وهي أكبر عملية استحواذ في تاريخ سبرينجر.

ويرأس الصحفي جوردون ريبينسكي فريق التحرير في برلين، والذي يقع مقره في مبنى أكسل سبرينجر الشاهق الشهير ذو اللون الذهبي.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ)، قال ريبينسكي،46 عاما،: "إن بوليتيكو فريدة من نوعها في جانب واحد: فهي تمتلك شبكة عالمية من المراسلين".

يشار إلى أن لبوليتيكو فريقا في برلين، بدأ بحوالي 10 أشخاص ومن المقرر أن ينمو أكثر، بالإضافة إلى شبكة تضم أكثر من 500 مراسل حول العالم.

وقال ريبينسكي: "هذه أيضا الفكرة وراء بوليتيكو وبلاي بوك: وهي جلب المعرفة من بروكسل ولندن وباريس وواشنطن إلى ألمانيا".

وتابع أن الأمر يتعلق أيضا بجعل السياسة أكثر قابلية للفهم بالنسبة للجمهور العالمي.

وقال ريبينسكي: "بفضل شبكتنا، يمكننا القيام بذلك بشكل أفضل من الآخرين".

ولم تكشف المؤسسة أي شىء عند سؤالها عن أي استثمارات أو مبيعات مستهدفة. وعندما سئلت عما إذا كانت هناك خطط للتعاون مع علامتي سبرينجر دي فيلت وبيلد من حيث المحتوى، قال ريبينسكي: "لا يوجد تعاون رسمي".

وسيجري بث النشرة الإخبارية المجانية عبر البريد الإلكتروني "بلاي بوك" من الاثنين إلى الجمعة، وهناك أكثر من 10 آلاف تسجيل اشتراك قبل الإطلاق.

وستشمل الإصدارت رسائل إخبارية مدفوعة، والتي ستركز على الانتخابات الأمريكية أو الانتخابات الأوروبية، على سبيل المثال.

وسيصدر بعد ذلك بودكاست في النصف الأول من العام. وقال ريبينسكي إنه ليس من المخطط إصدار صحيفة مطبوعة باللغة الألمانية من بوليتيكو - هناك طبعة أسبوعية باللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن نطاق الإشتراك في النشرات الإخبارية في ألمانيا زاد خلال السنوات الأخيرة بالنسبة للمجموعات المستهدفة الأكثر تخصصا.

وتنشط شركات الإعلام مثل شركة "ميديا بايونير" التابعة لـ"جابور ستينجارت" وشركة "تابل ميديا" التابعة لـ" سبستيان ترنر" في السوق الألمانية. وأطلقت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية إحاطة أسبوعية للخبراء حول الاقتصاد الرقمي في الخريف. ودخلت صحيفة زود دويتشه تسايتونج في هذا القطاع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.