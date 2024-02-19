 ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه استولوا عليها من مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج - بوابة الشروق
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ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه استولوا عليها من مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 8:12 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 8:12 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ(60) مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .

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