سلمت روسيا بوساطة قطرية 11 طفلا إلى الجانب الأوكراني، وتم لم شمل العائلات في السفارة القطرية في موسكو بحضور سفير قطر والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل.

وقالت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا: "يتواجد اليوم الأحد 11 طفلا وهذه هي المجموعة الأكبر، ولكل منهم قصته الخاصة وهناك طفلان من ذوي الإعاقة. أود أن أعرب عن عميق امتناني لسفارة قطر، ولجهودكم (السفير القطري) شخصيا لتنظيم عملية التسليم".

بدوره لفت سفير قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني إلى أن دولة قطر تحاول دائما حماية حقوق الأطفال.

وقال السفير القطري في تصريح لـ "قناة ار تي عربية" الروسية""دائما لدولة قطر دور مهم جدا في العمل الإنساني وخاصة فيما يتعلق بالأطفال وإعادتهم إلى ذويهم .. هذه الأعمال الخيرية والأعمال الإنسانية مهمة جدا.. دولة قطر دائما تسعى إلى تقديم المساعدات الإيجابية للدول الأخرى بما في ذلك ما يتعلق بالأطفال.. وهذه توجهات من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومتابعة مهمة جدا وعناية من رئيس الوزراء.. العلاقات القطرية الروسية علاقات مميزة جدا وهي علاقات دول يتخللها الاحترام المتبادل والتقدير".

يذكر أنه منذ بدء الحرب، قبل حوالي عامين، يعتقد أن روسيا قامت باختطاف آلاف الأطفال من أوكرانيا.

وأطلقت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا وأصدرت أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا.

وفي المقابل تصف روسيا هذه العمليات بأنها عمليات إجلاء وليست خطفا.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف،العام الماضي أن الأطفال الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق القتال والمتواجدين على الأراضي الروسية يمكنهم العودة في حال طلب أهاليهم ذلك.

ولا تخضع روسيا، التي تشن غزوا عسكريا شاملا ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022، لسلطة المحكمة الجنائية الدولية.