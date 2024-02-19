الإسكان: اعتماد واستكمال إجراءات تقنين 100 طلب جديد بالمناطق المضافة لمدينة الشروق

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اعتماد واستكمال 100 طلب جديد لتقنين أوضاع أراض بالمناطق المضافة إلى المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الدفعة الجديدة التي اعتمدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تأتي في إطار آلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضى بتلك المناطق ليصبح إجمالي عدد الدفعات 22 دفعة.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب الطلبات بالحضور للإدارة العقارية طبقاً للكشوف المعلنة، مع الأخذ في الاعتبار بأنه سيعلن تباعاً عن الطلبات التى تعتمدها اللجنة الرئيسة.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، إتمام أعمال المراجعة الخارجية على تطبيق شهادات نظم إدارة الجودة الأيزو لمركز حسابات المياه التابع للجهاز، لشهادات الأيزو 9001 إصدار 2015 في نظم إدارة الجودة، والأيزو 45001 إصدار 2018 في نظم السلامة والصحة المهنية، والأيزو 14001 إصدار 2015 في نظم الإدارة البيئية، حيث انتهت أعمال المراجعة بمد سريان شهادات الأيزو للسنة الثانية.