الفريق القانوني لفلسطين: أكثر من 35 دولة قدمت بيانات لمحكمة العدل الدولية تعترف بحق شعبنا في تقرير مصيره

قال الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن أكثر من 35 دولة قدّمت بيانات مكتوبة للمحكمة، تعترف بأن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن كل الدول تتفق على هذا الأمر باستثناء إسرائيل ودولة أخرى (لم يسمها)، موضحًا أن هذه البيانات الموجودة لدى المحكمة توضح هذه الحقيقة.

وأشار إلى أن هذه المواقف تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن يحظى بكل حقوق الإنسان شأنه شأن أي شعب آخر.

ولفت إلى أن هذه الحقوق أساسية ولا يمكن أن يتم الاختلاف عليها، وتحديدًا حق تقرير المصير وكذلك الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية اتساقًا مع القانون الدولي.

وأشار إلى أنّ الحرية تعني الحق في تقرير المصير وحكم الذات والمساواة في الفرص والتطور الثقافي، موضحًا أن الشعب الفلسطيني له هذا الحق الذي يتم انتهاكه بشكل واضح.

ولفت إلى أن هذا الحق لا يقوم على أساس تصريحات جوفاء، لكن يجب أن يحظى الفلسطينين بسيادة على أرضهم ومواردهم ولا يتعرضون لأي مضايقات.

ونوه بأنه لا يوجد نزاع حول هذه الحقوق وتحديدا حق تقرير المصير، فهي قضية غير خاضعة للنقاش، موضحًا أن المحكمة كانت قد أصدرت رأيا استشاريا قبل عقدين، أكدت خلاله أن الشعب الفلسطيني مظلوم وله الحق في تقرير المصير.