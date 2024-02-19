تظاهر المئات في وسط القدس للمطالبة بإبرام اتفاق فوري للإفراج عن الرهائن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر العشرات من النشطاء في وسط مدينة القدس بالقرب من المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمطالبة بإبرام اتفاق فوري للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو المتظاهرين وهم يحملون مشاعل، واعتقال الشرطة لبعضهم فضلا عن حدوث شجار، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وسار العديد من المتظاهرين من احتجاج بدأ بالقرب من الكنيست (البرلمان) إلى الميدان المركزي في القدس.

ولم تصدر الشرطة أي بيان فوري بشأن اعتقالات أو عصيان خلال الاحتجاجات.

وذكر موقع "واي نت" الإخباري قام بعض المتظاهرين بتفعيل قنبلة يدوية.

ويشار إلى أن مفاوضات جرت مؤخرا عبر وساطة قطرية ومصرية وبدعم أمريكي غير أنها لم تؤد إلى اتفاق لتبادل رهائن بين حماس وإسرائيل.