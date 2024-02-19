نمو قوي للتجارة الخارجية في الإمارات تتجاوز التراجع العالمي

نجحت الإمارات العربية المتحدة، في تجنب التراجع في حركة التجارة العالمية مع اقتراب حجم حركة التجارة غير النفطية في البلاد من تريليون دولار، بفضل العديد من الاتفاقات الاقفتصادية التي وقعتها الإمارات مع عدد من الشركاء التجاريين الجدد في مختلف أنحاء العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن قيمة إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي بلغت 3.5 تريليون درهم (953 مليار دولار).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه رغم عدم إشارة رئيس الوزراء الإماراتي إلى أرقام التجارة في 2022، فإن وزارة الاقتصاد الإماراتية ذكرت في وقت سابق أن حجم التجارة غير النفطية للإمارات بلغ 2.2 تريليون درهم في 2022، وهو ما يعني نمو حركة التجارة بنسبة 50% تقريبا، وتفوقها على سنغافورة من حيث إجمالي حجم التجارة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، وهو أيضا حاكم إمارة دبي إن "الإمارات العربية المتحدة أقامت جسورا جديدة من خلال اتفاقيات شراكة شاملة في 2023"، ووقعت الإمارات خلال السنوات العديدة الماضية اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات مع دول منها الهند وإندونيسيا وتركيا.

وأشارت بلومبرج إلى أنه في مقابل النمو القوي لحجم التجارة الخارجية للإمارات خلال العام الماضي تراجع حجم التجارة في دول أخرى تعتمد على النشاط التجاري مثل سنغافورة وجزيرة هونج كونج.

كما أشار تقرير صادر عن إحدى مؤسسات الأمم المتحدة إلى انكماش حركة التجارة العالمية بنسبة 5% تقريبا خلال العام الماضي.