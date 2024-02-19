الجيش الروسي يحبط 8 محاولات لتناوب القوات الأوكرانية بمنطقة جنوبى دونيتسك

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قال المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر جوردييف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، إن وحدات المجموعة أحبطت، خلال الـ24 ساعة الماضية، ثماني محاولات لتناوب القوات المسلحة الأوكرانية باتجاه جنوبى دونيتسك ودمرت 14 نقطة انتشار مؤقت وأربعة مواقع للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودعين للذخيرة الميدانية للعدو.

وأضاف جوردييف "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم إحباط ثماني محاولات للعدو لتناوب القوات في المواقع الأمامية في مناطق شيفتشينكو وستارومايورسكي وريفنوبول ولوجوفسكي ودوروجنيانكا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال جوردييف "استهدفت الهجمات التي شنتها الطائرات القاذفة والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة معاقل ومناطق تمركز الأفراد التابعين للواء المشاة الميكانيكي رقم 58 ولواء الدفاع الأرضي رقم 127 في منطقتي أوروجاينو وبريوتنوي، ما أسفر عن تدمير 14 نقطة انتشار مؤقت وأربعة مواقع للتحكم في الطائرات المسيرة ومستودعين للذخيرة الميدانية".

وأضاف جوردييف أن العدو تكبد دبابتين من طراز "تي-64" ومركبتين قتاليتين مدرعتين ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" ومدفعين هاوتزر من طراز "إف إتش-70" ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" ومدفع من طراز "رابير" من عيار 100 ملم وخمس طائرات مسيرة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.