الصليب الأحمر: 23 ألف شخص مفقود بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن هناك 23 ألف شخص مفقود انقطعت أخبارهم عن عائلاتهم إما بسبب وقوعهم في الأسر أو قتلهم أو فقدان الاتصال بهم بعد فرارهم من ديارهم ، بسبب النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح دوسان فوجاسانين رئيس مكتب الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابع للجنة الدولية المعني بالنزاع المسلح الدولي بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا - في تقرير اليوم الاثنين في جنيف - أن هذا الرقم يوضح الواقع المأساوي لعشرات الالاف من العائلات التي تعيش في حالة من الكرب المستمر.. مؤكدا أنه من حق العائلات معرفة مصير أقاربها وحيثما أمكن تبادل الأخبار معهم.

وقال إن اللجنة بنهاية يناير 2024 كانت قد ساعدت حوالى 8 آلاف عائلة في الحصول على معلومات حول مصير أحبائهم المفقودين أو أماكن وجودهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أوكرانيا وروسيا وأماكن أخرى.. مشيرة إلى أنها على مدار العامين الماضيين تلقت أكثر من 115 ألف مكالمة هاتفية أو طلب عبر الإنترنت أو رسالة أو زيارة شخصية من عائلات من روسيا وأوكرانيا تبحث عن أقاربها المفقودين.

وأضاف فوجاسانين أن اللجنة الدولية ساعدت الالاف من الأشخاص الذين انفصلوا عن أقاربهم على التواصل معهم أو معرفة معلوماتٍ حول مصيرهم ولكن لا يزال الكثير من الأشخاص يلتمسون أي أخبارٍ عن ذويهم.

الجدير بالذكر أن مكتب الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين تأسس في مارس 2022 ويعمل مع أطراف النزاع على الحيلولة دون وقوع حالات الاختفاء ودعم العائلات التي تبحث عن أقاربها على جانبي خط المواجهة في الوقت الذي أنشأت السلطات في روسيا وأوكرانيا ووفقا لاتفاقيات جنيف مكاتب وطنية للاستعلامات مسؤولة عن جمع معلومات وإدارتها مركزيا ونقلها بشأن الأشخاص المشمولين بالحماية كأسرى الحرب أو المحتجزين المدنيين الذين يقعون في قبضتها.

وذكرت اللجنة أنها وباعتبارها وسيطا محايدا بين روسيا وأوكرانيا فإن مكتب الوكالة المركزية يعمل على جمع هذه المعلومات وإدارتها مركزيا وحمايتها ونقلها من جانب إلى آخر حيث تنص اتفاقيات جنيف على أن تبلغ الأطراف اللجنة الدولية بجميع الأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضتها وبما يقلل إلى حد كبير من احتمال اختفائهم.