عدد شركات التكنولوجيا المتقدمة في إقليم جوانجدونج الصيني يتجاوز 75 ألف شركة

أعلنت السلطات المحلية في إقليم جوانجدونج جنوب الصين وصول إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المتقدمة في الإقليم إلى أكثر من 75 ألف شركة.

في الوقت نفسه وصل إجمالي إنفاق شركات الإقليم على الأبحاث والتطوير إلى أكثر من 460 مليار يوان (8ر64 مليار دولار)، ليصل إجمالي عدد العاملين في مجال الأبحاث والتطوير إلى 35ر1 مليون شخص، وإنتاج أكثر من 665 ألف براءة اختراع صالحة، بحسب الإحصاءات التي تم الكشف عنها في مؤتمر إقليمي عن تطور التكنولوجيا المتقدمة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن إقليم جوانجدونج سجل 7ر23 ألف طلب دولي لتسجيل براءة اختراع عبر معاهدة التعاون في براءات الاختراع.

وقال جونج جوبنج المسؤول في إدارة العلوم والتكنولوجيا إن تفوق الشركات المحلية في مجال التكنولوجيا أصبح مصدر قوة لاقتصاد إقليم جوانجدونج.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي لإقليم جوانجدونج تجاوز في نهاية العام الماضي 13 تريليون يوان ليظل أكبر أقاليم الصين من إجمالي الناتج المحلي للعام الـ 35 على التوالي.