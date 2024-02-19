الفريق القانوني لفلسطين: يتوجب إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ودون شروط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إنه يتوجب إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ودون أي شروط.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن ممارسات إسرائيل اعتادت أن تعمل على تهجير الفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئين ويُحظر عليهم العودة إلى منازلهم وأراضيهم.

وأشار إلى أن هناك تجمعات كبيرة حاليًّا تتعرض للخطر في الضفة الغربية والقدس الشرقية وكذلك في قطاع غزة.

ولفت إلى بقاء المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى تغيير واضح في الخريطة الديمغرافية، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وشدد على أن القانون الدولي يُلزم بإنهاء مثل هذه الإجراءات، ودون فرض أي شروط.

وأكد ضرورة أن يحصل الفلسطينيون على حق ممارسة السيادة على الموارد الطبيعية، موضحًا أن إسرائيل ومن خلال ضم الأراضي الفلسطينية، فهي تفرض سيادتها على الأرض وعلى الموارد الطبيعية.

ونوه بأن إسرائيل تعمل على مصادرة مصادر المياه في الضفة الغربية.