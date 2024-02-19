الجيش الإسرائيلي: قصف أكثر من 30 ألف هدف في غزة ولبنان وسوريا

قال سلاح الجو الإسرائيلي، إنه نفذ ضربات ضد أكثر من 31 ألف هدف في الحرب المستمرة، معظمها في قطاع غزة، ولكن أيضا في لبنان وجبهات أخرى، حيث بلغ عدد ساعات الطيران أكثر من 186 ألف ساعة.



وفي قطاع غزة، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 29 ألف هدف تابع لحماس وفصائل مسلحة أخرى منذ 7 أكتوبر، بحسب الجيش.



وقال سلاح الجو الإسرائيلي إنه قصف في لبنان، أكثر من ألف موقع لحزب الله،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل " في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.



وذكر الجيش "تم تنفيذ حوالي 30 غارة جوية في الضفة الغربية ضد نشطاء إرهابيين، معظمها خلال غارات لمكافحة الإرهاب".



كما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عددًا غير محدد من الضربات في سوريا ضد النشاط الإيراني والجماعات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران، وكذلك ضد الجيش السوري.



ومن بين الغارات، تم تنفيذ 26 ألف غارة بطائرات مقاتلة، و3 آلاف و800 غارة بطائرات مروحية هجومية، و3 آلاف و800 بطائرات مسيرة.



كما قامت الطائراتت المروحية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ حوالي 500 عملية إخلاء طبي من قطاع غزة، حيث نقلت أكثر من ألف جندي جريح إلى المستشفيات.



وفي خضم الحرب، أسقط نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" قصير المدى آلاف الصواريخ، وأسقط نظام "مقلاع داود" متوسط المدى العشرات، واعترض نظام "آرو" طويل المدى ستة مقذوفات.