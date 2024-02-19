الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية: حكومة إسرائيل شريكة في عنف المستوطنين

قال الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تواصل تسليح المستوطنين بالمخالفة لدعوة مجلس الأمن في هذا الصدد، ما يعني أنها شريكة في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية جزء من العنف الاستيطاني ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه لا تتم محاكمة أو مقاضاة المستوطنين على جرائم العنف التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين بما في ذلك ضد الأطفال.

وأشار إلى أن بعض الدول الصديقة لإسرائيل تحدثت عن عنف المستوطنين وفرضت قيودًا عليهم، على الرغم من هذه العلاقات من الصداقة، وذلك لما ترتكبه مجموعات المستوطنين من انتهاكات.

ولفت إلى سياسة هدم المنازل والعقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين وإيجاد بيئة منفّرة ضد الفلسطينيين ومن ثم تطبيق سياسة التهجير.

ونقل عن المقرر الأممي حول حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي وفي كل الأراضي الفلسطينية، يمثل انتهاكًا لكل القوانين الدولية.