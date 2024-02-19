وزير الخارجية الفلسطيني: قدمنا لمحكمة العدل الدولية ما يعالج قضيتنا وأبعادها القانونية

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن بلاده قدمت لمحكمة العدل الدولية كل الأدلة على أن النظام الاستعماري برمته غير قانوني ويجب انتهاؤه فورًا دون قيد أو شرط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن بلاده على قناعة بأن المحكمة لن تحيد عن الممارسات القانونية ومخرجاتها السابقة، وستعتمد على الحجج القانونية المقدمة لها، انتظارًا لمخرجات تاريخية يتم التوصل إليها.

وذكر أن ما جرى تقديمه للمحكمة يعالج كل جوانب القضية الفلسطينية وأبعادها القانونية والانتهاكات المستمرة ضد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ولفت إلى جرائم الاحتلال طويلة الأمد باعتبار ذلك جذر المشكلة ذاتها بما فيها حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وتعميق الضم والاستيطان وجرائم المستوطنين ومحاولات تغيير واقع ومكانة القدس وترسيخ منظومة الأبارتيد.