 فان دايك: صلاح من الطراز العالمي.. ونحتاج للاعبين مثله في ليفربول - بوابة الشروق
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فان دايك: صلاح من الطراز العالمي.. ونحتاج للاعبين مثله في ليفربول

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 8:13 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 8:13 م

أشاد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بـ محمد صلاح، نجم الريدز، بعد تألقه اللافت للأنظار في مباراة برينتفورد، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

تحدث فيرجيل فان دايك في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول ايكو» عن عودة زميله محمد صلاح للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، قائلًا:" كان يجب أن يسجل صلاح هدفًا آخر ويصنع هدفًا لي أمام برينتفورد".

أضاف:" لكن صلاح لاعب من الطراز العالمي.. وفي ناد مثل ليفربول، نحتاج لاعبين مثله".

عاد محمد صلاح للمشاركة في المباريات مع ليفربول بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التي لحقت به في مباراة مصر وغانا بكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ورفع محمد صلاح بالهدف الذي سجله أمام برينتفورد رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا بفارق هدف وحيد عن إيرلينج هالاند متصدر سباق الهدافين ولديه 16 هدفا.


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