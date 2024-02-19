الفريق القانوني لفلسطين: غزة تشهد عقابا جماعيا يصل إلى مستويات يصعب تخليها

قال الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تمارس العقاب الجماعي بشكل مستمر، كأداة ضد كل السكان الفلسطينيين، على أساس منطق العقوبة الجماعية، في مسعى لقهر الشهر الفلسطيني وإجباره على الخنوع.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أنّ قطاع غزة يشهد عقابا جماعيا يصل إلى مستويات يصعب تخليها، موضحًا أن إسرائيل عزلت غزة عن العالم الخارجي لأكثر من 17 عاما بالحصار البري والبحري والجوي.

وأوضح أن الوضع في قطاع غزة كما وصفته الأمم المتحدة، يمثل عقابًا جماعيًّا يتوجب مساءلة إسرائيل عليه.

وأشار إلى خضوع غزة اليوم للتفجير وللقصف على مدار أكثر من 138 يومًا، بجانب تهجير السكان الفلسطينيين وقتلهم، قائلا: "هذا النظام العنصري القمعي يجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وينكر عليه الحق في الحياة والأمان والوجود".

وأكد أن هذا النظام يشرذم أيضًا في النفس الوقت الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن المحكمة يجب أن تقتنع أن السياسات العنصرية انتهاك لنظام المحكمة والأمم المتحدة.

وأضاف أن إسرائيل تطبق الفصل العنصري وتمزق الأراضي الفلسطينية ليس بالكلمات لكن بالأفعال.