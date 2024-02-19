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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط شخصين لقيامهما بخطف طفل في المقطم وإعادة الطفل إلى أسرته.

وقال مصدر أمني لـ" الشروق" أن والد الطفل المتغيب " مقدم البلاغ " حضر إلى ديوان القسم في وقت لاحق على إبلاغه بالواقعة، وكشف عن تلقيه رساله عبر تطبيق " واتس آب" بقيام شخصين باحتجاز نجله، وطلب رد مبلغ مالي إليهما.

وأشار المصدر إلى سابقة قيام والد الطفل المجني عليه " المُبلغ" بالنصب على المتهمين والاستيلاء منهما على مبلغ 700 ألف جنيه عقب إيهامهما ببيع قطعه أثريه لهما.

أمكن التوصل إلى مكان خطف الطفل، وتبين أنه بصحبة المتهمين في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الهضبه الوسطى بالمقطم.

البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم من موظف بالشركة المصرية للاتصالات " 50 سنة، ومقيم المقطم" مفاده غياب نجله " 16 سنه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.