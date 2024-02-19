إيران تندد بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديم مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لحزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الحزمة ستسمح بارتكاب المزيد من المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. .

وجاء ذلك في منشور لـ"كنعاني" على صفحته بمنصة للتواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، في رد على تمرير الكونجرس لمشروع قانون في 13 فبراير الجاري كمساعدات أمنية لإسرائيل.

وأضاف أن "موافقة الشيوخ الأمريكي على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، وذلك من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين، يدل بأن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وسائر الجلادين الصهاينة المشاركين في حرب غزة غير المتكافئة، سوف يتقاضون من أمريكا مكافئة بقيمة 100 مليون دولار يوميا مقابل المجازر التي يقترفونها بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "وحدها، الأنظمة الفاسدة والمستبدة التي ترتكز على قتل الناس، تستطيع الإنفاق بهذا الكم الهائل من أجل قتل الأبرياء"، وفقا للمنشور.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 70 صوتا مقابل 29 صوتا لصالح الحزمة ، وتتضمن 14 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، من بين أشياء أخرى.