لافروف: روسيا تريد المساعدة في إجراء حوار مباشر بين إسرائيل وفلسطين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن بلاده تريد المساعدة في إقامة حوار مباشر بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف لافروف للصحفيين: "نحن نريد وبقوة مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق، وبصرف النظر عن الحوار المباشر بينهما، فإننا لا نرى أي طريقة أخرى"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف: "الخطوة الأولى والفورية هي بالطبع وقف إطلاق النار، ولسوء الحظ، فإن الولايات المتحدة تواصل منع أي مبادرة في مجلس الأمن الدولي تدعو إلى وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يأتي دور حل المشكلات الإنسانية، لأنه لا توجد فرص كافية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى مقتل عدد كبير من المدنيين والأطفال والنساء خلال العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد لافروف، في وقت سابق، أن موسكو لا ترى آفاقا لتحقيق استقرار سريع في الوضع حول قطاع غزة، على خلفية خطط إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية.

وقال لافروف، في مؤتمر الشرق الأوسط الثالث عشر لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "بالنظر إلى الموقف المتشدد (لا هوادة فيه) للقيادة الإسرائيلية بشأن مواصلة العملية العسكرية في غزة وتوسيعها الآن إلى رفح، فإننا لا نرى احتمالات لتحقيق استقرار سريع للوضع في هذا القطاع".

وأضاف الوزير: "نحن بحاجة إلى البحث عن مخرج من هذا الوضع الكارثي الذي من شأنه أن يمنع وقوع الكارثة، وزملاؤنا الأمريكيون هم الذين يدفعون فلسطين وإسرائيل والشرق الأوسط بأكمله إلى الكارثة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر ردا على قيام حركة حماس التي تسيطر على القطاع بعملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على دولة الاحتلال، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع واحتجزت رهائن ونقلتهم للقطاع.