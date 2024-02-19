 وزير الخارجية الفلسطيني: الإبادة الجماعية في غزة سببها الحصانة الإسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الفلسطيني: الإبادة الجماعية في غزة سببها الحصانة الإسرائيلية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 12:16 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 12:16 م
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن أطفال غزة يعيشون في مجاعة وخوف وحالة صدمة تنتاب كل معالم حياتهم بسبب جرائم الاحتلال.

وأوضح أن أكثر من مليوني شخص أصبحوا نازحين بلا مأوى أو مكان يذهبون إليه في ظل المجازر المستمرة والإبادة الجماعية التي تحدث في القطاع.

وشدد على أن هذه الإبادة نتاج للحصانة المستمرة التي تحصل عليها إسرائيل، داعيًّا لإنهاء هذه الحصانة الإسرائيلية.

وأكد ضرورة إنهاء هذه الحصانة بدافع أخلاقي وقضائي وسياسي لوقف جرائم قتل الفلسطينيين التي ترتكبها إسرائيل.

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