إصابة إسرائيليين اثنين بصاروخ مضاد للدبابات في شتولا شمالا

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إصابة إسرائيليين اثنين بصاروخ مضاد للدبابات في مستوطنة "شتولا" شمالا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، أنه أطلق أحد الصواريخ المضادة للدبابات من لبنان على مستوطنة "شتولا" بالجليل الغربي، ما أدى إلى إصابة إسرائيليين اثنين، على الفور.

وفي وقت سابق من الأحد، رفض بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي مناقشة الوضع على الجبهة الشمالية في مواجهة "حزب الله" اللبناني تخوفا من تسريب نتائج تلك الجلسة.

وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء السبت، أن بعض الوزراء الإسرائيليين طلبوا قبل عدة أيام مناقشة الوضع في الجبهة الشمالية، إلا أن نتنياهو رفض طلبهم، مضيفا أن نتنياهو قد رفض مناقشة الوضع العسكري والأمني لبلاده أمام حزب الله اللبناني تخوفا من تسريب معلومات عن نتائج الاجتماع، مشددا على أن مناقشة هذا الأمر تطرح فقط على "كابينيت الحرب".

والسبت، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

وجاء في بيان "حزب الله"، أن "عناصر المقاومة الإسلامية استهدفت ‏ثكنة برانيت الإسرائيلية بصاروخ فلق 1، وأصابوها إصابة مباشرة، فضلا عن موقع‏ رويسات العلم وموقع السماقة".

وأضاف "حزب الله" في بيان لاحق: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة، كما تم استهداف التجهيزات التجسسية في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".