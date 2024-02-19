تستضيف الدكتورة درية شرف الدين، في برنامج "حديث العرب من مصر" يوم الخميس المقبل على القناة الأولى، عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسي، للحديث عن رحلته الممتدة لأكثر من 60 عامًا في عالم الموسيقى الكلاسيكية، حيث يقول عبقري البيانو المصري إن السفر والتعرف على ثقافات العالم كان أهم أسرار نبوغه وتميزه في عالم الموسيقى، كما يحكي عن علاقته بالموسيقار محمد عبد الوهاب وماذا دار في اول لقاء لعمل مشترك بينهما.

يكشف رمزي يسى خلال اللقاء عن سر الإقبال على حفلاته الموسيقية داخل وخارج مصر، وزيادة إقبال الشباب عليها رغم أنه يعزف موسيقى النخبة، كما يكشف العازف العالمي خلال الحوار عن مشروعه القادم لعزف الأعمال العظيمة لعباقرة الموسيقى المصرية .