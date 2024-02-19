 شرطة أسوان تحبط محاولة مسلحين سرقة سيارة ثلاجة - بوابة الشروق
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شرطة أسوان تحبط محاولة مسلحين سرقة سيارة ثلاجة

حماده بعزق
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 12:19 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 12:19 م

نجحت دورية أمنية بالتعاون مع عدد من الأهالي، في إحباط محاولة مسلحين سرقة سيارة ثلاجة كانت تمر بمحيط قرية سلوا بحري بمدينة كوم أمبو بأسوان.

وكان مسلحون على سيارتين ربع نقل قاموا بقطع الطريق أمام سيارة ثلاجة كانت تسير بمحيط قرية سلوا بحري، فيما تمكن رجال الشرطة من القطاع الرابعة خلال قيامهم بدورية تمشيط من التصدي بمعاونة الأهالي للمسلحين بعد إطلاق عدد من الأعيرة في اتجاه المسلحين، فيما تمكنوا من الفرار وسط الزراعات تاركين السيارة الثلاجة التي كانوا يخططون لسرقتها.

وقامت قوة الشرطة بمطاردة المسلحين وسط الزراعات في محاولة للإمساك بهم.


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