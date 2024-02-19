حزب روسي يتقدم بطلب لتنظيم مسيرة تكريما لنافالني ونيمتسوف

قال حزب المبادرة المدنية الروسي، إنه تقدم بطلب لإدارة مدينة موسكو لتنظيم مسيرة تذكارية لتكريم ذكرى السياسيين المعارضين الراحلين أليكسي نافالني وبوريس نيمتسوف.

ونشر أندريه نيشاييف، رئيس الحزب، وهو وزير اقتصاد سابق بين عامي 1992 و1993، صورة للطلب على قناته على تطبيق تيليجرام اليوم الاثنين.

ووفقا للطلب، سيتم تنظيم المسيرة في وسط موسكو يوم 2 مارس المقبل بمشاركة ما يصل إلى 50 ألف شخص. غير أنه من المستبعد أن توافق السلطات الروسية على الطلب، وتمنح الحزب تصريحا لتنظيم المسيرة. ويعتبر حزب المبادرة المدنية، الذي ليس لديه تمثيل في البرلمان، حزبا معارضا معتدلا. يذكر أن نيمتسوف قتل بالرصاص عام 2015.

وأدين العديد من الشيشانيين بارتكاب الجريمة، إلا أن أولئك الذين خططوا للجريمة لم تتم محاكمتهم بعد، وفقا لنشطاء في مجال الحقوق المدنية.

كانت دائرة السجون الاتحادية الروسية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي ، وفاة نافالني في السجن، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة على أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الوفاة.