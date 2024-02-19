نافالني: الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار والذي صوّر حياة المعارض الروسي واحتمالية موته

وعلى الرغم من المخاطر الواضحة التي كان نافالني يواجهها في روسيا، إلا أن روهر قال لبي بي سي إنه لا يزال في حالة من الصدمة الكاملة منذ سماع نبأ وفاة صديقه.

وأضاف: "لقد صدمت عندما سمعت الخبر، على الرغم من أن أي شخص يشاهد الفيلم لا ينبغي أن يصاب بالصدمة، ولا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا".

وقال المخرج: "أعتقد أن احترامنا المتبادل لبعضنا البعض كان مبنيًا على روح الدعابة المشتركة - فهو رجل مرح للغاية، ويحب الضحك. وفي غضون 10 ثوانٍ تقريبا من لقائي كان يسخر مني ويقول بعض النكات عني، وهو أمر أعده "لغة حبي، لذلك كنت أرد عليه على الفور".

وكان المعارض الروسي قد انهار أثناء رحلة فوق سيبيريا في أغسطس 2020 ونقل إلى مستشفى في أومسك، بعد أن هبطت الطائرة اضطراريا لإنقاذ حياته. وفي النهاية سمح المسؤولون الروس بنقله جواً إلى برلين لتلقي العلاج.

وكشفت الحكومة الألمانية أن الاختبارات التي أجراها الجيش وجدت "دليلا قاطعاً" على وجود آثار لغاز الأعصاب الكيميائي من مجموعة نوفيتشوك.

ونفى الكرملين تورط في ذلك ورفض النتائج التي أشارت إلى غاز نوفيتشوك. وكان كثيرون متشككين، بما في ذلك نافالني نفسه، الذي شرع في إجراء تحقيق خاص به مع فريق من الصحفيين.

وفي أحد المشاهد غير العادية في الفيلم، يخدع نافالني أحد عملاء جهاز الأمن الفيدرالي ليعترف عبر الهاتف بأن السلاح الكيميائي صًب على ملابس نافالني الداخلية في أحد فنادق تومسك.

وقال العميل كونستانتين كودريافتسيف إنه لو لم تهبط الطائرة اضطراريا، لكان نافالني قد مات. ولم يعرف مصير العميل بعد ذلك.

قال شين بوريس، منتج الفيلم: "لقد أذهلنا جميعا".

وأضاف "عندما بدأ الفريق تلك المقابلة، لا أعتقد أن أحدًا توقع أن تسفر المكالمات معه عن أي نتيجة من هذا القبيل".

ويتتبع الفيلم نافالني وهو يتعافى من التسمم ويقضي بعض الوقت مع عائلته. ويوثق عودته إلى روسيا، حيث قَبض عليه لدى وصوله.

ولم يتمكن بعدها من التجول حرا مرة أخرى.

يقول روهر إنه ونافالني أصبحا قريبين خلال شهرين من التصوير، لكن الموضوع يعني أن الأمر لم يكن سهلا.

ويضيف "كانت هناك لحظات متوترة للغاية، حيث كان على أن أسأله أشياء غير مريحة. حتى السؤال الأول في الفيلم٫ كان سؤالا خاطئا وغير مريح للغاية، لكنني هناك أولاً وقبل كل شيء لأصنع فيلما".

وقال المخرج إنه تبادل الرسائل مع نافالني بعد أن سُجن عند عودته إلى روسيا.