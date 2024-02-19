ستاندرد آند بورز: استثمار بنوك الخليج في البنية التحتية والأنظمة يقلل تعرضها للمخاطر السيبرانية

قالت وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية، اليوم الاثنين، إن البنوك الخليجية لم تتعرض لهجمات سيبرانية تُذكر على مدى العامين الماضيين بفضل استثمارها المستمر في البنية التحتية والأنظمة لكنها حذرت من أن من شأن هجوم يؤدي لتعطل أعمال البنوك لفترة طويلة أن يضر بالجدارة الائتمانية للبنوك.

وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن التقارير المالية للبنوك لم تتضمن خسائر ملحوظة وهو ما يشير، إلى جانب انخفاض تكلفة رأسمال المخاطر التشغيلية لديها نسبيا، إلى أنها لم تسجل أي هجمات سيبرانية مؤثرة على مدى العامين الماضيين.

وذكر التقرير أن البنوك والشركات المالية كانت سادس أكثر القطاعات استهدافا في 2022 على مستوى العالم بمتوسط 1131 هجوما أسبوعيا وفقا لشركة تشيك بوينت للأبحاث المتخصصة في المعلومات السيبرانية بينما جاء قطاع التعليم والأبحاث في المرتبة الأولى يليه القطاع الحكومي والعسكري ثم الرعاية الصحية.

وأشارت الوكالة إلى أن بيانات شركة جايد واير المتخصصة في الأمن السيبراني تظهر أن البنوك الخليجية المصنفة قد تخسر ما بين 0.9-4.9 بالمئة من صافي الربح و0.1-0.4 بالمئة من حقوق الملكية وفقا لتقديرات في ديسمبر كانون الأول 2023.

لكنها قالت إنها ترى أن المخاطر يمكن إدارتها إذ أن لدى البنوك هوامش لرأسمال المخاطر التشغيلية كافية لاستيعاب أي خسائر غير متوقعة نظرا لأنها توازي الخسارة التي قدرتها جايد واير لحادث سيبراني بواقع 12 مرة.

وقالت الوكالة إن تقارير جايد واير تشير أيضا إلى أن 94 بالمئة من المخاطر تأتي من احتمال تعطل أعمال البنك بصفة مباشرة أو مؤقتة متوقعة أن تتأثر الجدارة الائتمانية للبنوك على حسب كيفية تعطل الأعمال لا سيما لو توقفت لفترة طويلة.

* 2% من منشورات الشبكة المظلمة

وذكر التقرير أن دول منطقة الخليج استحوذت على حوالي اثنين بالمئة من المنشورات على الشبكة المظلمة العالمية (دارك ويب) التي لا تخضع لفهرسة محركات البحث، بينما تعرضت لما يمثل 1.8 بالمئة من إجمالي هجمات برامج الفدية و0.1 بالمئة من حملات التصيد الاحتيالي بين مارس آذار 2022 وفبراير شباط 2023.

وقال إن الإمارات استحوذت على 53 بالمئة من تهديدات الشبكة المظلمة خلال الفترة المذكورة، تليها السعودية بنسبة 27 بالمئة ثم قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وفي الفترة ذاتها، استهدف 64 بالمئة من هجمات التصيد مواقع إلكترونية في الإمارات تليها السعودية بنسبة 24 بالمئة ثم الكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين.

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك المصنفة لديها وعي جيد نسبيا وتعطي أولوية للوقاية من المخاطر السيبرانية مضيفة أن الجهات التنظيمية بالمنطقة تدعم أيضا الأمن السيبراني للأنظمة المصرفية.

وقالت الوكالة إنها تأخذ المخاطر السيبرانية في الاعتبار عند تقييمها لاستقرار الأعمال والرسملة وكفاية إدارة المخاطر لدى البنوك، مشيرة إلى أنه، في السيناريوهات القصوى، يمكن أن يكون للمخاطر السيبرانية آثار سلبية على ربحية البنوك بحسب مدة الحادث السيبراني وسرعة التعافي منه.

وأوضحت أن التهديدات السيبرانية يمكن أن تؤثر أيضا على السيولة لدى البنوك، على سبيل المثال من خلال الهروب المفاجئ للأموال الذي يتسبب في ضغوط على السيولة.

واختتمت الوكالة تقريرها قائلة إن المخاطر السيبرانية تتطور بسرعة وتتطلب استمرارا في المراقبة والتدريب والاستثمار في الإجراءات الدفاعية إذا أرادت البنوك أن تظل محمية، مع إدراكها أنه لا يوجد نظام محمي بالكامل من مخاطر الأحداث غير المتوقعة.