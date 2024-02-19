أمين عام الأمم المتحدة يبدأ مشاورات تعيين مبعوث خاص لأفغانستان

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، إنه سيبدأ مشاورات بشأن تعيين مبعوث أممي لتنسيق التواصل بين حركة طالبان والمجتمع الدولي.

لكن حتى الآن مطالب الحكام الفعليين في أفغانستان المتمثل في طالبان، والتي تشمل ألا يتحدث ممثل الأمم المتحدة مع ممثلي المجتمع الأفغاني الآخرين وأن تعامل الأمم المتحدة طالبان كما لو كانت دولة معترف بها، ليست مقبولة لدى المنظمة الدولية.

وقال جوتيريش، خلال تصريح للصحفيين في الدوحة، إنه تلقى خطابا من حكومة طالبان في كابول يطالب بتلبية هذه الشروط التي لا تقبلها الأمم المتحدة.

ورفضت طالبان حضور اجتماع رفيع المستوى برئاسة الأمم المتحدة، كان يشارك فيه ممثلو دول مختلفة من أجل أفغانستان.

لكن جوتيريش أعرب عن أمله في تحضر طالبان الجولة المقبلة من مثل هذه الاجتماعات.

وقال جوتيريش، إن المجتمع الدولي عالق عند نقطة الاعتراف بحكومة طالبان، مشددا على أنه رغم حدوث تحسينات، فإن وضع حقوق الإنسان تدهور ولم تُحل مسألة إشمال فصائل سياسية مختلفة متمركزة في الخارج، في حكومة ذات قاعدة عريضة.

وفي ديسمبر الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطلب من جوتيريش تعيين مبعوث خاص لأفغانستان، وعارضت طالبان هذا باستمرار.