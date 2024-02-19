ارتفع إجمالي الديون المعدومة بالبنوك السعودية خلال 2023 بنحو 32%

ارتفع إجمالي قيمة "الديون المعدومة" لدى البنوك السعودية خلال العام 2023 بنحو 32%، بما يعادل 20ر3 مليار ريال، حيث استحوذت الديون المقدمة للأفراد من خلال القروض الشخصية على نحو 37% من إجمالي الديون المعدومة للبنوك السبعة.

ووفقا لرصد لموقع "مباشر" الذي يستند على القوائم المالية المتاحة للبنوك السبعة في السعودية، بلغ إجمالي الديون المشطوبة (المعدومة)، لـ7 بنوك نحو 12ر13 مليار ريال، مقابل 92ر9 مليار ريال في عام 2022.

ويشمل التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، والجزيرة، والسعودي الفرنسي، بالإضافة إلى بنك البلاد، ومصرف الإنماء، والبنك العربي.

وتصدّر البنك السعودي الفرنسي إجمالي قيمة الديون (المشطوبة) خلال عام 2023 ، لتصل إلى ما قيمته 15ر4 مليار ريال، مقابل 258ر1 مليار ريال في عام 2022 بزيادة قدرها 225%.