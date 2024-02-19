ألمانيا تعتزم استدعاء السفير الروسي على خلفية وفاة أليكسي نافالني

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قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الوزارة تعتزم استدعاء السفير الروسي اليوم الاثنين على خلفية وفاة أليكسي نافالني.

وقالت المتحدثة إن الإجراءات ذات الدوافع السياسية ضد نافالني والعديد من منتقدين آخرين الحكومة الروسية، وكذلك ظروف السجن غير الإنسانية، تظهر مدى وحشية تصرفات القضاء الروسي ضد المعارضين والوسائل التي يستخدمها الرئيس فلاديمير بوتين لقمع حرية التعبير.

وأضافت "ندين ذلك بأشد العبارات الممكنة وندعو صراحة إلى إطلاق سراح جميع المسجونين لأسباب سياسية فى روسيا".

وبشكل منفصل، دعا المتحدث باسم المستشار أولاف شولتس روسيا إلى تقديم توضيح كامل لظروف وفاة نافالني في معسكر اعتقال روسى في سيبيريا وكذلك تسليم جثته إلى عائلته.