إحصاءات حكومية: عدد أقل من الألمان يختارون التقاعد المبكر

أشارت إحصاءات حكومية ألمانية إلى أن أعدادا متزايدة من الأشخاص في ألمانيا يعملون بين سن 63 و67 عاما.

وجدير بالذكر أن سن التقاعد القياسي لأولئك الذين ولدوا بعد عام 1964 هو 67 عاما. ويمكن التقاعد المبكر بدءا من سن 63 عاما، مع تخفيض المزايا.

وتظهر الاحصاءات أن عدد الأشخاص في الفئة العمرية ما بين 63 إلى 67 عاما الذين ما زالوا يخضعون لاشتراكات الضمان الاجتماعي ويعملون بشكل هامشي على الأقل ارتفع بشكل مطرد من 31ر1 مليون في عام 2020 إلى 67ر1 مليون في العام الماضي.

وفي عام 2022، كان 52ر1 مليون شخص في هذه الفئة العمرية لا يزالون يعملون.

وجاءت هذه الاحصاءات كجزء من رد الحكومة على أسئلة حزب دي لينكه اليساري المتشدد في البرلمان، والتي حصلت عليها بعد ذلك وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ).

وقال ماتياس ف بيركفالد، خبير المعاشات التقاعدية في الحزب: "إننا نسمع باستمرار دعوات لرفع سن التقاعد القياسي، وإلغاء ما يُسمى بـ "المعاش التقاعدي من 63 عاما" ... أو ما يسمى بـ"التقاعد المرن." وأضاف مع ذلك فإن توظيف كبار السن يتزايد بالفعل.

وفي المناقشة المستمرة منذ فترة طويلة حول كيفية التعامل مع الشيخوخة السكانية في ألمانيا ونقص العمالة، تعارض النقابات العمالية والساسة اليساريون رفع سن التقاعد، ربما إلى 70 عاما.