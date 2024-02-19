مجلس الأمن الدولي يعتزم إجراء تصويت بشأن وقف إطلاق النار في غزة غدا رغم معارضة أمريكا

لا يزال مجلس الأمن الدولي يعتزم إجراء تصويت غدا الثلاثاء، حول وقف إطلاق النار في غزة، رغم معارضة الحكومة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر ودول أخرى للتصويت في الساعة 30ر10 صباحا (1630 بتوقيت جرينتش) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي ظل المخاوف من هجوم إسرائيلي كبير محتمل على مدينة رفح في جنوب غزة، فإن التصويت يزيد الضغط على الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإسرائيل.

كانت السفيرة الأمريكية ليندا توماس - جرينفيلد أعلنت أن بلادها سوف تستخدم مجددا حق الاعتراض (الفيتو) في مجلس الأمن، إذا ما تم إجراء التصويت.

وقالت الولايات المتحدة إنها ترغب في منع إجراء تصويت لكيلا تتعرض للخطر المفاوضات المهمة بين إسرائيل وحركة حماس، التي هاجمت إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

لكن المراقبين يقولون إن واشنطن لا ترغب في ألا ينظر إليها على أنها طرف داعم لتكتيكات الحرب التي تتبعها إسرائيل والتي تواجه بانتقاد متزايد.