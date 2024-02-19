قال الفريق القانوني لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

جاء ذلك خلال جلسة استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الاثنين.

وأضاف أنه يتوجب تطبيق القانون الدولي، وأن تكون هناك نهاية غير مشروطة لهذا الاحتلال، مشيرًا إلى أن الاحتلال كان يفترض أنه وضع مؤقت وفقًا لقرار الجمعية العامة، وبالتالي لا يمكن أن يواصل الاحتلال سيادته على الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن قوة الاحتلال (المؤقت) لا تتطلب سيادة على أراضٍ بعينها، وأنها يجب أن تحافظ على الأمور ولا يجب أن تتخذ أية إجراءات يمكن أن تُحدث أي تغييرات.

وأشار إلى أن ما يجعل الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني هو كونه دائمًا، موضحًا أن هناك العديد من الأدلة التي تظهر أن الاحتلال مستمر دائم.

ولفت إلى أن إسرائيل تتوسع (استيطانيًّا) في القدس والضفة الغربية وتدعي سيادتها على هذه المناطق، وتعتبر جزءا من أراضيها.

وأشار إلى أن مستوطنين كثر حصلوا على وعود من قِبل الحكومة الإسرائيلية بأنهم لن يغادروا هذه المناطق.

ولفت إلى أن القادة الإسرائيليين يعبرون عن رغبتهم بشكل علني في تمدد الاستيطان واعتبار هذه المستوطنات جزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائليلية.