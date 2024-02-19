قذائف الياسين تكبد الميركافا الإسرائيلية خسائر فادحة

أفاد تقرير عبري بتوجيه قذيفة الياسين القسامية صفعة لحلم تصدير دبابات الميركافا الإسرائيلية، إذ زادت حاجة الاحتلال لتصنيع أنواع دبابات غير مطلوبة في السوق العالمي.

وقال مدير سلاح المدرعات الإسرائيلي أورون جوباني، في تقرير لموقع كالكاليست الإسرائيلي، إن قذائف الياسين فرضت على جيش الاحتلال زيادة تصنيع دبابات ميركافا من طراز ٢ و٣ المناسبة لصد القذائف المضادة للدبابات، وذلك على حساب التوقف عن تصنيع النسخة الرابعة من الدبابة والمناسبة للتصدير العالمي.

وأضاف الجنرال الإسرائيلي، أن قذائف الياسين وكميتها الكبيرة كانت المفاجأة الوحيدة لجيش الاحتلال في تسليح المقاومة الفلسطينية ما دل -حسب قوله- على الاستعداد المسبق للكتائب لخوض حرب طويلة مع الاحتلال.

وذكر أن قذائف الياسين جعلت جيش الاحتلال يزيد من تصنيع الأقفاص الحامية للدبابات لدرجة إنتاج ٢٠ ألف من قضبان الأقفاص. وأوضح أن ذلك الطلب الكثيف علي الدروع القفصية سبب شحًا في الحديد اللازم للدروع في الأسواق الإسرائيلية.

وتطرق الجنرال لمشكلة في زيادة تصنيع النسختين ٢ و٣ من الميركافا إذ إن تلك الأنواع الملائمة للقتال في غزة ليس عليها طلب عالمي ما يعني تكدسها لدى جيش الاحتلال بعد انتهاء الحرب.