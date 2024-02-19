الصين توجه إلى رئيس بنك الصين السابق تهمة الاشتباه في تلقيه رشاوي

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وجهت السلطات الصينية إلى الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك الصين "بنك أوف تشاينا" ليو ليانج، تهمة الاشتباه في تلقيه رشاوي ومنح قروض غير قانونية، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن اللجنة المركزية لتحقيقات الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين أعلنت بدء التحقيق مع ليو /62 عاما/ في نهاية مارس الماضي.

وفي 7 أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة طرد أمين الحزب السابق من الحزب الشيوعي.

يذكر أن ليو هو أحد كبار أعضاء الحزب الحاكم والمسؤول البارز السابق في القطاع المالي وتم القبض عليه في إطار حملة مكافحة الفساد المستمرة في الصين.

كان الرئيس الصيني شي جين بينج أعلن في 2012 الحرب على الفساد سواء بالنسبة لكبار المسؤولين أو حتى صغار الموظفين.

وتصدر اللجنة المركزية لتحقيقات الانضباط تقارير شبه يومية عن التحقيقات التي تستهدف أعضاء الحزب الشيوعي البالغ عددهم حوالي 98 مليون عضو.

وتركز أغلب التحقيقات على مشكلة الفساد الدائمة.