رئيسا الإمارات والكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون في مختلف المجالات

استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الكونغو، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، مستوى تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة فرص تنويع الاستثمارات وتحفيزها في القطاعات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها والتي تدعم التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.