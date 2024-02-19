 عالميا.. تراجع سعر النفط من أعلى مستوى يصل إليه خلال 3 أسابيع في ظل مخاوف بشأن الطلب - بوابة الشروق
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عالميا.. تراجع سعر النفط من أعلى مستوى يصل إليه خلال 3 أسابيع في ظل مخاوف بشأن الطلب

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 1:49 م | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 1:49 م

تراجع سعر النفط من أعلى مستوى يصل إليه خلال 3 أسابيع، حيث هيمنت المخاوف بشأن مستقبل الطلب في ظل التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الاثنين، أن خام برنت تراجع إلى أقل من 83 دولارا للبرميل، عقب ارتفاعه بنسبة 8% تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 79 دولارا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن أسواق النفط ربما تعاني من فائض خلال العام بأكمله.

مع ذلك، فإن الهجمات على السفن في البحر الأحمر والحرب بين إسرائيل وحماس تمنع الأسعار من الانخفاض بصورة أكبر.

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