بلدية غزة: كارثة بيئية كبيرة بفعل تدمير إسرائيل مرافق الصرف الصحي

قالت بلدية قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي دمر مرافق الصرف الصحي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، متهمة الجيش بأنه أحدث "كارثة صحية وبيئية كبيرة وخطيرة في المدينة نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي للشوارع وشاطئ البحر وبرك تجميع مياه الأمطار".



وذكرت لجنة الطواريء بالبلدية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن الجيش الإسرائيلي "دمر جميع محطات الصرف الصحي البالغ عددها 9 محطات بشكل كلي وجزئي نتيجة استهدافها بشكل مباشر".



وأضاف البيان أن "الأضرار شملت تدمير نحو 30 ألف متر من شبكات الصرف الصحي و5 آلاف متر من شبكات تصريف مياه الأمطار وآلاف من المناهل وقنوات تصريف مياه الأمطار وكذلك لحقت أضرارً كبيرة وبالغة في بركة الشيخ رضوان حيث تم تدمير سور البركة والمولدات ومحولات الكهرباء وخطوط تصريف المياه".



وتابع أن تدمير الجيش الإسرائيلي لمرافق الصرف الصحي ومنع وصول الوقود وقطع الكهرباء تسبب في تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي العادمة لشاطئ البحر وللشوارع وبرك تجميع مياه الأمطار.



وحذر البيان من استمرار الأوضاع الحالية وعدم الإسراع في إعادة إعمار المرافق المدمرة وتوفير الوقود والكهرباء لمعالجة الصرف الصحي، ووقف تسرب المياه العادمة للشوارع ومنع انتشار الأمراض والأوبئة في المدينة.



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "تعمد منذ بدء الحرب بتدمير المرافق الخدماتية والمنشآت المدنية ومنع وصول الوقود وقطع الكهرباء وقطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة مما خلق أزمة وكارثة خطيرة وكبيرة وأزمات صحية وبيئية واسعة وخطيرة".



من جهته، دعا جهاز الدفاع المدني في غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لإغاثة آلاف النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد تعرض كثير منهم لأمراض معدية في ظل ظروف إيواء سيئة جدا.



وقال محمود بصل الناطق باسم الدفاع المدني بغزة في بيان، إن النازحين "يعانون الأمرين في رفح حيث يعيشون بين برودة الطقس وشح الغذاء والخوف من القصف الإسرائيلي".



وحذر بصل من إرتكاب الجيش الإسرائيلي ما أسماه ب"جرائم إنسانية" في رفح التي تأوي مئات آلاف النازحين.



وأكد بصل أن طواقم الدفاع المدني ستكون "عاجزة عن تلبية نداءات واستغاثات النازحين الأمر، الذي ينذر بسقوط آلاف الضحايا في ظل تدمير الجيش الإسرائيلي معظم قدرات الدفاع المدني وانعدام وجود المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية الصحية".



وتستعد إسرائيل لبدء عملية عسكرية في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يقطن نحو 4ر1 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين، إذ كان عدد سكانها قبل هجوم 7 أكتوبر 250 ألف نسمة.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الجيش إعداد خطة مزدوجة لعملية عسكرية في رفح تشمل إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة حماس، وسط تحذيرات عربية ودولية واسعة.



ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في غزة تحت اسم "السيوف الحديدية" استشهد خلالها حتى الآن أكثر من 29 ألف شخص بحسب السلطات في القطاع، وذلك بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى" أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.