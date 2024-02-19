رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يشدد على الالتزام بشروط تراخيص المباني

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية ومدينة دمياط الجديدة، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالبًا أصحاب المحال العامة والتجارية بضرورة الالتزام بشروط تراخيص المباني، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

وشدد على عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم، حرصًا على الواجهة الحضارية للمدينة، مضيفا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال كل محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، وإزالة كل المخالفات والإشغالات.