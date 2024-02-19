الدفاع المدني الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي إغاثة النازحين في رفح من الأمراض المعدية

ناشد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإغاثة آلاف المواطنين النازحين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة بعد تعرض كثير منهم لأمراض معدية في ظل ظروف إيواء سيئة جدا.



وأكد الرائد محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني، في تصريح صحفي، أن المواطنين النازحين يعانون الأمرين في منطقة رفح، حيث يعيشون بين برودة الطقس وشح الغذاء والخوف من القصف الإسرائيلي.



وحذر بصل من إرتكاب الاحتلال الإسرائيلي مزيداً من الجرائم الإنسانية في منطقة رفح التي تأوي مئات آلاف النازحين.



وشدد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني على أن طواقم الدفاع المدني ستكون عاجزة عن تلبية نداءات واستغاثات المواطنين الأمر الذي ينذر بسقوط آلاف الضحايا من المواطنين في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي معظم قدرات الدفاع المدني وانعدام وجود المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات والرعاية الصحية*.