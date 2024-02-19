حماس: رفض إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية تحد للمنظومة الدولية

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأحد) أن تبني الحكومة الإسرائيلية قرارا ترفض فيه الاعتراف بدولة فلسطينية يعترف بها المجتمع الدولي يشكل "تحديا" للمنظومة الدولية.

وقالت الحركة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن تبني القرار يثبت السياسية الإسرائيلية المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتبنت الحكومة في جلستها الأسبوعية اليوم بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة قرارا بالإجماع يقضي برفض إسرائيل القاطع للاعتراف الدولي أحادي الجانب بدولة فلسطينية ويؤكد أن تحقيق تسوية دائمة لن يتم إلا بمفاوضات مباشرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودون شروط مسبقة.

وأشار بيان حماس إلى سياسة إسرائيل في المفاوضات منذ أن بدأت قبل أكثر من 30 عامًا، والمستندة على "كسب الوقت لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع المستوطنات، وصولاً إلى فرض الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني والعالم".

وطالب البيان المجتمع الدولي بالعمل على كسر "الصلف والتلاعب" الإسرائيلي بحقوق الشعب الفلسطيني و"مصير المنطقة ودعم نضال شعبنا ومقاومته والاعتراف فوراً بحقوقه كافة".