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أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء تسجيل اليابان عجزا في الميزان التجاري للسلع بقيمة 758ر2 تريليون ين خلال الشهر الماضي.

كان محللون يتوقعون تسجيل عجز تجاري خلال الشهر الماضي بقيمة 104ر2 تريليونات ين مقابل فائض قدره 5ر132 مليار ين خلال ديسمبر.

وزادت صادرات اليابان خلال الفترة نفسها 2ر7% إلى 863ر7 تريليون ين، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة الصادرات بنسبة 9ر7% بعد زيادتها بنسبة 8ر2% خلال الشهر السابق.

وزادت الواردات بنسبة 7ر16% سنويا إلى 622ر10 تريليون ين، مقابل توقعات بزيادتها بنسبة 7ر9% خلال يناير بعد زيادتها بنسبة 7ر1% خلال الشهر السابق.