مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين كيلي لوفلر لرئاسة إدارة الشركات الصغيرة

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تعيين كيلي لوفلر، سيدة الأعمال وعضوة مجلس الشيوخ السابقة عن ولاية جورجيا، لرئاسة إدارة الشركات الصغيرة، مما يعيد واحدة من أشد مؤيدي الرئيس دونالد ترامب إلى واشنطن.

وستشرف لوفلر، في إدارة الشركات الصغيرة، على الكيان الذي يصف ذاته بأنه الوكالة الفيدرالية الوحيدة على مستوى الحكومة الأمريكية "المكرسة بالكامل لدعم الشركات الصغيرة" من خلال توفير "الاستشارات ورأس المال والخبرة في التعاقد باعتبارها المورد الوحيد والممثل للشركات الصغيرة في البلاد."

وعادة ما تقدم الوكالة، التي تأسست عام 1953، قروض مواجهة الأضرار الاقتصادية في حالات الكوارث للمساعدة في تلبية احتياجات رأس المال التشغيلي الناتجة عن الكوارث، ويمكن استخدام هذه القروض لسداد ديون ثابتة، ودفع رواتب، وحسابات مستحقة، ونفقات أخرى كان يمكن تغطيتها لولا وقوع الكارثة.

وصدق مجلس الشيوخ على تعيين لوفلر بأغلبية 52 صوتا مقابل 46 صوتا.

وشغلت لوفلر، التي كانت إحدى رؤساء لجنة تنصيب ترامب الثانية، مقعدا في مجلس الشيوخ الأمريكي لفترة وجيزة خلال العام الأخير من الولاية الأولى للرئيس ترامب.