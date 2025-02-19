محافظ الإسكندرية: جهود كبيرة لتوفير السلع للمواطنين حتى حلول رمضان وخلال الشهر الكريم

قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إنَّ جهودًا كبيرة تُبذل لتوفير السلع للمواطنين حتى حلول رمضان وخلال الشهر الكريم.

وأضاف في تصريحات متلفزة على هامش افتتاح معرض أهلًا رمضان، أنه يتم العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدا المراجعة المستمرة لتوفر السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى المعرض يتيح تخفيضات كبيرة بما يعود بالنفع على المواطن بشكل كبير، موضحًا أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستمرار في تنفيذ المبادرات لخدمة المواطن عبر توفير السلع التي يحتاجها المواطن.

ونوه بأن كل منطقة في المحافظة تشهد تنظيم هذه المعارض، حيث لا يقتصر الأمر على التمركزات الثابتة حيث توجد سيارات متنقلة للوصول إلى القرى والنجوع.

ولفت إلى إعداد خريطة متكاملة بالتنسيق مع وزارة التموين وأعضاء السلاسل التجارية في القطاع الخاص وغيرها من الجهات التي تدبر السلع، موضحًا أن الخريطة راعت البعد الجغرافي والسكاني.

وأكد أن كل حي في المحافظة له رصد سكاني توجه له تبعات خاصة بتوزيع السلع، حيث يتم التأكد من الوصول للقرى الصغيرة وتدبير سلع للمواطنين فيها سواء عبر سيارات متنقلة أو شوادر ثابتة.