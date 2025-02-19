سلاح الجو الإسرائيلي يقول إنه استهدف أسلحة مرتبطة بنظام الأسد في سوريا

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سلاح الجو التابع له استهدف أسلحة تابعة لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في بلدة سعسع جنوب سوريا.

وأكد الجيش أن عملياته ستستمر لإزالة أي "تهديد" يواجه دولة إسرائيل، وفقا لما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست.