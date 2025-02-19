مجلس النواب الليبي يحذر من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية، عقب لقاء السفير الأمريكي بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.



وأصدر النويري بيانا شديد اللهجة حذر فيه من التدخلات الخارجية في المؤسسات السيادية الليبية، وذلك بعد اجتماع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي برنت مع محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.

وأكد النويري أن "احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية هو أمر غير قابل للمساومة"، مشددا على رفض أي تدخل خارجي في شؤون البلاد الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي، الذي يجب أن يتم تشكيل إدارته وفق الإجراءات القانونية الليبية فقط.

وانتقد النويري لقاء الدبلوماسيين الأمريكيين بمحافظ المصرف المركزي خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، معتبرا أنه تجاوز للأعراف الدبلوماسية وتدخل غير مبرر في الشأن الليبي.

وأضاف أن مثل هذه اللقاءات تثير تساؤلات حول دوافعها وتأثيرها على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

وأشار النويري إلى أن ليبيا شهدت خلال السنوات الماضية تدخلات خارجية سياسية أضرت باستقرارها، محذرا من أي محاولات لفرض الوصاية على البلاد عبر التدخلات الأجنبية.

ودعا مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها وعدم السماح بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، حفاظا على سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها.

كما شدد في ختام البيان على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليست جهة تنفيذية، ولا تملك أي سلطة تشريعية أو تنفيذية داخل ليبيا، ويجب عليها الالتزام بحدود دورها دون تجاوز أو تدخل في قرارات الدولة.